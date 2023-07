Homem em situação de rua é morto a facadas em Capanema

​Um jovem identificado apenas como Miguel, conhecido pelo apelido “Renatinha”, foi morto a facadas na tarde deste domingo (9), no município de Capanema, nordeste paraense. Testemunhas relataram que o caso ocorreu à luz do dia. Nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta matéria. A Polícia Civil investiga o caso, na tentativa de esclarecer a motivação e identificar a autoria.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado para socorrer a vítima, que seria pessoa em situação de rua. Chegando ao local, a equipe de saúde constatou que “Renatinha” aind​​a apresentava sinais vitais. O jovem foi conduzido até o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com informações de moradores de Capanema, “Renatinha” era uma pessoa bastante conhecida e querida na cidade. Ficou conhecida por gravar vídeos engraçados e compartilhar na internet.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte do jovem: “Até onde eu sabia, não mexia com ninguém. Por várias vezes, dormiu aqui na calçada da minha casa”, “Deus coloque você em um bom lugar. Sempre ajudamos ele”, “Uma pessoa que não fazia mal para ninguém. Que Deus tenha ele do seu lado”, comentaram.