Motociclista morre após ser esmagado por carreta em distrito de Itaituba

Um motociclista, identificado apenas pelo prenome de Antônio, morreu após ser esmagado por uma carreta na rodovia BR-230, a Transamazônica, em Miritituba, distrito de Itaituba, no sudoeste do Pará, na manhã deste sábado (12). O veículo que passou por cima de Antônio chegou a tombar nas margens da via. Até o momento, não se sabe o que causou o acidente. Com informações do Plantão 24horas News.

A Polícia Militar de Miritituba foi acionada ao caso. O acidente, que ocorreu na altura do quilômetro 17 da BR-230, envolveu uma moto Bros 160 vermelha e uma carreta Volvo/FH Branca.

Segundo a PM, o condutor da carreta é Mateus Vinicius Prevelato. Após sair de dentro do automóvel, ele ficou ao lado da rodovia aguardando o atendimento médico. O estado de saúde do motorista não foi revelado. Ele deve prestar depoimento à Polícia Civil sobre o acidente.

A Polícia Civil de Itaituba foi comunicada sobre o caso e acionou a Polícia Científica para fazer a remoção do corpo para necropsia. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local para cuidar do trânsito. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.