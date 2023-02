Foragido é preso após uma série de assaltos em Miritituba; foram pelo menos 10 vítimas seguidas

O criminoso, identificado como Mayron Fernandes Damasceno, de 21 anos, fez pelo menos 10 vítimas no distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará, no fim da tarde de terça-feira, 14. Em um dos assaltos, este em uma farmácia da cidade, ele chega a agredir duas mulheres. Várias ações do assaltante, que já tinha mandado de prisão em aberto, foram registradas por câmeras de segurança. Ele foi preso na noite de ontem.

O caso ganhou visibilidade devido às imagens de câmeras de monitoramento que registraram Mayron Damasceno entrando em uma farmácia, usando um capacete preto, uma blusa de manga longa azul e uma bermuda jeans. Portando uma arma de fogo, ele rendeu algumas mulheres que estavam no local e imediatamente começou a roubar os bens.

A ação do assaltante durou pouco mais do que um minuto. Ele roubou celulares e o dinheiro do caixa, além de agredir as mulheres com a arma para pegar seus pertences. Outra câmera de segurança da drogaria flagrou o momento em que o homem saiu do local, deixando a cena do crime em uma motocicleta.

De acordo com relatos de pessoas ao Giro Portal, no mesmo dia, o criminoso também teria assaltado outros três lugares e duas ou três pessoas no distrito. Testemunhas relatam que após os crimes, ele pegou uma voadeira e atravessou o Rio Tapajós para Itaituba, alegando estar 'agoniado' porque sua mãe estava no hospital. Dentro da lancha, ainda com o capacete na cabeça e com uma mochila roubada de uma das vítimas na farmácia, o homem chegou a trocar a camisa azul por uma vermelha. Ao chegar em Itaituba, ele pegou um táxi e fugiu tomando rumo ignorado.

Fruto dos assaltos foram apreendidos pela polícia. (Divulgação Polícia Civil via Giro Portal)

Durante a noite de terça, a polícia conseguiu prender Mayron Damasceno. Ele ainda estava com uma bolsa contendo alguns objetos roubados. O assaltante foi encaminhado para a Seccional de Polícia Civil para que sejam realizados os procedimentos legais cabíveis.

Mayron Fernandes Damasceno deixou pelo menos 10 vítimas em Miritituba, roubando no mínimo R$ 300,00 e diversos aparelhos celulares. Além disso, ele deixou a motocicleta utilizada nos crimes em Miritituba. O veículo foi apreendido pela polícia e levado para Itaituba. A polícia ainda descobriu que o homem estava foragido, pois possuía um mandado de prisão em aberto por roubo expedido em Santarém.