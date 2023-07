Homem em situação de rua é encontrado morto em área de mata em distrito de Itaituba

Moradores do distrito de Miritituba, no município de Itaituba, sudoeste do Pará, encontraram, na madrugada desta quinta-feira (6), o corpo de Igor Gomes Nunes em uma área de mata perto da praça da região, às margens da Avenida Central. A irmã do homem morto disse que ele vivia em situação de rua e usuário de drogas. Não se sabe se foi encontrada alguma lesão que possa indiciar se foi um crime ou morte natural. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. As informações são do Plantão 24 Horas News.

A guarnição da Polícia Militar foi comunicada, por volta das 1h30. Os militares foram até o local informado e acionaram também uma equipe do posto de saúde para fazer a verificação de sinais vitais na vítima. Momento em que foi constatada a morte.

Os policiais isolaram a área e comunicaram a Delegacia de Homicídios. O cadáver foi removido pela Polícia Científica. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.