Motociclista morre após perder controle do veículo e bater em canteiro central em Ananindeua

Dilson Costa Nascimento, de 45 anos, morreu em um acidente de trânsito no começo da manhã desta segunda-feira (24/3), na rodovia Mário Covas com a rua Santa Lúcia, no bairro 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo as autoridades, testemunhas relataram que a vítima transitava na via em uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra o canteiro central.

Uma guarnição do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) para apurar um possível sinistro entre uma moto e uma van, registrado por volta das 6h. Quando os militares chegaram no local encontraram a vítima no chão, ainda com os sinais vitais, e também o veículo que ela conduzia, uma motocicleta Yamaha Fazer azul.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) se deslocou até o endereço, mas não houve tempo de socorrer Dilson. A morte dele foi constatada ainda no local do acidente.

Com isso, foi feita a comunicação do caso à Polícia Científica, que removeu o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML). A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.