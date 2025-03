Tragédia na BR-316: Acidente entre motocicletas deixa duas vítimas

Na manhã deste domingo (23/03), um grave acidente de trânsito ocorreu na BR-316, entre Castanhal e Santa Maria do Pará, próximo à SEFA (Secretaria de Fazenda do Pará). Segundo o portal Correio do Norte, a colisão envolveu duas motocicletas e, devido à força do impacto, duas pessoas perderam a vida no local.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área e coordenar o trabalho dos órgãos competentes.