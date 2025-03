Colisão frontal entre carretas termina com morte na BR-010, em Ipixuna do Pará

Um homem de 43 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após a colisão frontal entre duas carretas na quarta-feira (19/3), na altura do quilômetro 238 da BR-010, em Ipixuna do Pará, nordeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima ficou presa nas ferragens de um dos automóveis. As circunstâncias do sinistro de trânsito ainda são desconhecidas.

Ainda de acordo com a PRF, o reboque de tanque de uma das carretas se desprendeu do cavalo mecânico no acidente, que ocorreu por volta das 21h40. Com isso, o cavalo colidiu na lateral da outra carreta, enquanto o tanque atingiu frontalmente o outro veículo.

Além da PRF, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Polícia Científica estiveram no local do acidente. O corpo da vítima, ainda conforme a PRF, só foi possível de remover na manhã desta quinta-feira (20/3), por conta da complexidade do trabalho.

Até às 10h desta quinta (20/3), os veículos ainda não tinham sido removidos da pista, assim como o transbordo da carga do caminhão graneleiro para outro veículo. A Polícia Rodoviária Federal informou que o trânsito no trecho segue sem congestionamentos, operando no sistema de pare e siga, com uma faixa da rodovia obstruída para o atendimento da ocorrência.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.