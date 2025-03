Professor morre em colisão entre carro e moto no nordeste do Pará

Fernando Tavares Brito, mais conhecido como ‘Professor Fernandinho’, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (19/3), no município de Primavera, no Nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima trafegava em uma motocicleta quando o veículo foi atingido por um carro de passeio, próximo à PA-446. Fernando morreu na hora.

Segundo testemunhas, Fernando, que mora na cidade de Capanema e atua como professor em uma instituição de Primavera, estaria a caminho do trabalho quando o acidente ocorreu. Pessoas que estavam no local relataram que o carro de passeio envolvido teria feito uma manobra para entrar em um posto de gasolina que fica às margens da via. Neste momento, o veículo atingiu a moto conduzida por Fernando.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a motocicleta completamente destruída devido ao forte impacto. Pessoas que estavam no local ainda tentaram socorrer o ‘Professor Fernandinho’, mas ele não apresentava sinais de vida e tinha vários ferimentos pelo corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas para investigar o ocorrido. “Equipes da delegacia de Primavera apuram as circunstâncias do acidente que vitimou Fernando Tavares Brito”, comunicaram. Não há informações sobre o que ocorreu com o motorista do carro de passeio.

Nas redes sociais, diversos alunos, amigos e familiares lamentaram a morte de Fernando Brito. Ele era uma pessoa conhecida pela atuação na área de educação da região e também por fazer parte da Guarda de Nazaré de Capanema.