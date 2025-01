Motociclista morre após colidir com cavalo na PA-154, no Marajó

Josimar Portal Vidal morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada do último domingo (19/1), na PA-154, em Cachoeira do Arari, no Marajó. De acordo com a Polícia Militar, a vítima conduzia uma motocicleta quando se chocou contra um cavalo que estava no local. Duas outras pessoas ficaram feridas no sinistro.

Por volta das 5h, o 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) foi informado sobre o ocorrido e se deslocou até o local. Os militares confirmaram o acidente assim que chegaram no local.

Além de Josimar, duas outras pessoas estavam no veículo e foram identificadas pelas autoridades como Talita Oliveira e Iago dos Santos Serra, conforme o relato policial. O estado de saúde dos dois sobreviventes não foi revelado. Josimar, que era morador da Vila de Camará, morreu no local do sinistro de trânsito, assim como o cavalo atingido por ele.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.