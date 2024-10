Homem e cavalo morrem ao serem atingidos por carreta na PA-150, em Tailândia

Um homem e um cavalo morreram ao serem atingidos por uma carreta na PA-150, em uma comunidade que fica na zona rural do município de Tailândia, nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, o acidente ocorreu na manhã de domingo (13/10), quando a vítima estava montada no animal e tentava atravessar a pista da rodovia estadual.

Testemunhas informaram que o homem seria um peão de uma fazenda próxima a PA-150. A vítima estava montada no cavalo e quando pretendia atravessar a via, o animal teria se assustado e correu para o meio da pista. Neste momento, uma carreta que transportava minério passava no local e acabou atingido o homem e o cavalo. Como tudo ocorreu muito rapidamente, o motorista do veículo não teria tido tempo para frear.

VEJA MAIS

Devido ao grande impacto, o homem e o cavalo morreram na hora. Outros motoristas que trafegavam pela rodovia ainda acionaram a Polícia Militar para auxiliar no ocorrido. Uma equipe do 47º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPR) foi enviada para isolar a área e dar apoio no fluxo do trânsito. Além disso, a Polícia Civil também foi informada sobre o acidente com mortes e abriu inquérito para apurar o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.