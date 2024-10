Helicóptero dos Bombeiros de Minas Gerais cai em Ouro Preto: tripulantes morrem no acidente

Um helicóptero dos Bombeiros de Minas Gerais caiu na região de Ouro Preto enquanto realizava buscas por uma aeronave desaparecida. Toda a tripulação do helicóptero Arcanjo 04, composta por seis pessoas, morreu no acidente. O helicóptero foi localizado após 12 horas de buscas na Serra Íngreme de Ouro Preto.

Entre os tripulantes estavam o capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson, sargento Gabriel, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno Sudário, do SAMU. O sargento Wellerson havia ganhado notoriedade por participar da operação de resgate em Brumadinho, em 2019. A queda da aeronave ocorreu na tarde de sexta-feira (11), quando a região enfrentava condições climáticas adversas, dificultando o contato da equipe com o comando.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) , lamentou profundamente a tragédia e homenageou as vítimas. "Vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos", declarou em suas redes sociais.

O helicóptero Arcanjo 04 havia sido acionado para procurar um avião desaparecido, utilizado no combate a incêndios florestais. O piloto Adriano Machado, que operava a aeronave, também morreu no acidente, conforme confirmou a Prefeitura de Ouro Preto.

Mais de 84 agentes, cães de busca e aeronaves dos Bombeiros, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira estão envolvidos na operação de resgate. As autoridades continuam os trabalhos para recuperar os corpos dos tripulantes, enquanto as famílias das vítimas estão recebendo suporte psicológico.

As causas do acidente com o helicóptero dos Bombeiros ainda não foram divulgadas, e as investigações prosseguem. O estado de Minas Gerais está de luto pela perda de profissionais que dedicaram suas vidas ao salvamento de outras pessoas.