Vídeo: homem agarrado a pedaço de isopor fica à deriva e é resgatado por helicóptero

Na última quinta-feira (10), um helicóptero da Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou um homem que estava à deriva no Golfo do México, agarrado a um pedaço de isopor, após a passagem do furacão Milton.

A vítima do naufrágio estava a cerca de 48 quilômetros de Longboat Key, em Sarasota, onde o furacão tocou o solo na noite da última quarta-feira (10). De acordo com a Guarda Costeira, o barco em que ele estava, virou por conta do mar agitado horas antes da chegada do desastre.

O homem relatou que conseguiu contatar a guarda por rádio, mas já era tarde demais para que os serviços de emergência saíssem ao mar. Na quinta-feira, as equipes retomaram as buscas e o localizaram à deriva, agarrado ao isopor.

Para resgatá-lo, um mergulhador desceu com uma corda e conseguiu transportar o homem ao helicóptero que fazia as buscas. Ele foi levado ao Hospital Geral de Tampa, mas passa bem, segundo a Guarda Costeira.

Furacão Milton

A passagem do furacão Milton pela Flórida, que ocorreu na noite de quarta-feira (9), deixou um rastro de destruição. Até agora, foram confirmadas pelo menos 12 mortes devido aos danos causados pela tempestade, que incluiu ventos de até 250 km/h e a formação de 19 tornados em várias regiões do estado.

O furacão atingiu a costa como uma tempestade de categoria 3 e, após algumas horas, foi rebaixado para categoria 1, mas ainda provocou chuvas intensas e inundações. Aproximadamente 3 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica, e cerca de 2 milhões receberam ordens de evacuação

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)