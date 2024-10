Furacão Milton arranca metade do telhado de estádio de beisebol; veja

O furacão Milton atingiu a costa da Flórida na última quarta-feira (9) como uma tempestade de categoria 3, trazendo ventos de até 193 km/h e causando grandes destruições. Até o momento, foram confirmadas quatro vítimas fatais. A tempestade também provocou muitos danos na região, incluindo a destruição parcial do teto de um estádio de beisebol com capacidade para 42 mil pessoas.

O Tropicana Field foi designado como abrigo para militares e socorristas que estavam atendendo os desabrigados em meio à organização do socorro. Embora o teto do estádio tenha sido projetado para suportar ventos de até 185 km/h, os meteorologistas registraram ventos de 162 km/h no local às 22h30.

Uma das pessoas abrigadas relatou ter ouvido sons de batidas quando pedaços do telhado começaram a se soltar, por volta das 22h45. "Fico triste ao ver o estádio do time que amo destruído", comentou um morador de St. Petersburg e torcedor dos Rays.

A tempestade afetou gravemente a região da Baía de Tampa, levando à evacuação em diversos condados. Mais de 70 mil pessoas buscaram abrigo em centros de emergência, enquanto as autoridades alertavam sobre os riscos de inundações e marés de tempestade que poderiam elevar os níveis das águas em até 4,5 metros.

Com mais de 3 milhões de imóveis sem energia em todo o estado e relatos de tornados associados ao furacão, a situação se tornou crítica. As autoridades continuam a trabalhar para resgatar as vítimas e avaliar os danos causados pela tempestade.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)