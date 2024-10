'Garota do tempo' usa vestido curto em cobertura sobre furacão Milton e viraliza

A jornalista especializada em meteorologia Marisol Dovala chamou atenção durante a cobertura da passagem do furacão Milton pela Flórida (EUA), que tocou o solo do país na noite de quarta-feira (9). Isso porque a profissional utilizava um vestido curto durante sua participação no noticiário da TV Pacífico (TVP), de Culiacán (México), para dar informações sobre o fenômeno natural, de grande potencial destruidor.

VEJA MAIS

Em uma publicação no X (antigo Twitter) com um trecho da apresentação de Marisol, de 31 anos, os internautas dividem opiniões. "Alguém pode me explicar a notícia? Já vi dez vezes e ainda não entendo", ironizou um usuário. "Os homens devem estar mais focados nela do que no boletim meteorológico", escreveu um segundo. "Que canal é esse? Eu tenho que acompanhar aquele furacão", brincou um terceiro.

Jornalista de TV polemiza com vestido curto durante a cobertura do furacão Milton (Foto: Reprodução/X)

Por outro lado, houve quem criticasse: "É um tema sério. Espero que a cobertura seja útil para as pessoas afetadas". "Os mais desmiolados preferem focar a atenção na aparência física da mulher ao invés de se preocupar com o que é realmente sério".

O tipo de vestimenta de Marisol, que trabalha para emissora do grupo TelevisaUnivision, não é novidade para os telespectadores. A mexicana costuma apresentar o noticiário meteorológico com roupas mais justos e curtos, como mostra em suas redes sociais.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)