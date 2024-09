Ônibus escolar colide com helicóptero em fazenda no sul do Pará

Uma colisão entre um helicóptero e um ônibus escolar foi registrada em uma propriedade rural do município de Santana do Araguaia, no sul do Pará. O caso, que chamou atenção na região, ocorreu na noite de sexta-feira (6/09), quando a aeronave estava pousada em uma via de acesso a uma fazenda e o ônibus fazia o transporte de várias pessoas que retornavam de um evento político.

Conforme as informações do Portal Debate, os relatos locais são que o helicóptero, de modelo Bell 505, seria do dono da fazenda próxima ao local da colisão. A aeronave estava vazia, pois horas antes os ocupantes haviam pousado e entrado na sede da fazenda.

O ônibus voltava de um comício político com crianças e adultos dentro. As informações são que o condutor teria pego um ‘atalho’ e passou pela propriedade particular. Ainda segundo o portal, os faróis do veículo estariam desligados para não chamar atenção durante a noite. Dessa maneira, o motorista não teria visto o helicóptero, que tem a cor preta, parado no local. Segundo os relatos, ninguém ficou gravemente ferido e o condutor do ônibus teria fugido do local.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Santana do Araguaia apura as circunstâncias do acidente. "Não houve vítimas. Testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações", diz o comunicado.