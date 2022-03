Motociclista morre após colidir com animal na PA-370, em Santarém

O motociclista Everaldo Batista Sombra, conhecido como "Louro", de 47 anos, morreu em um grave acidente na madrugada deste sábado (26), na rodovia PA-370, em Santarém, oeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima teria colidido com um animal que atravessava a pista. Com a força da colisão, o homem morreu na hora. O acidente aconteceu por volta das 5h30, nas proximidades do cemitério Mararu. O trânsito na via foi interditado enquanto a perícia era realizada, e em seguida foi liberado. Com informações do repórter Bena Santana, de Santarém.

"Ele estava vindo do Jaderlândia e indo trabalhar em uma serraria. O que sabemos, a princípio, é que a vítima bateu no cavalo, mas não temos mais detalhes", informou o sargento Alberto, do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM), que atendeu a ocorrência.

Testemunhas disseram que ainda estava escuro quando aconteceu o acidente, e a visibilidade da pista era baixa. Everaldo estava pilotando sua motocicleta quando avistou o animal na rua, tentou desviar mas não conseguiu. O choque foi forte e ele morreu na hora, sem chance de ser socorrido. O corpo ficou jogado na rodovia.

Everaldo Sombra era morador do bairro Jaderlândia e trabalhava na Serraria Paraná. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) fez a perícia e removeu o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberado para sepultamento. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também estiveram no local do acidente.

Mais um acidente com animais na pista

Alguns minutos após o acidente, um ônibus passou pelo local e, alguns metros à frente, atropelou três bois que atravessavam a pista. O motorista do veículo, Adriano Marinho Fernandes, disse que acredita que o motociclista também tenha colidido com a boiada que passava pelo local.