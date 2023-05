​Motociclista morre ao tentar fazer ultrapassagem em Cametá

Um homem, identificado apenas como Vicente, de aproximadamente 40 anos, morreu atropelado por um caminhão-baú na tarde desta quinta-feira (25), na avenida Inácio Moura, também conhecida como estrada da Aldeia, em Cametá, município do nordeste paraense. Não há informações sobre o condutor do caminhão. E também é desconhecido se a vítima fazia uso do capacete.

Testemunhas relataram que o homem, que seria mototaxista, estava pilotando uma motocicleta, modelo Pop 100, e teria t​​entado fazer uma ultrapassagem, momento em que caiu para debaixo do veículo pesado e foi arrastado por alguns metros. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o par de sandálias de Vicente espalhado na via.

Ainda conforme moradores, um carro de passeio estaria estacionado de forma indevida próximo do meio-fio, o que deixou a pista estreita, colaborando para o acidente. O corpo de Vicente ficou jogado na pista, o que atraiu dezenas de curiosos.

O homem morreu na hora, sem chance de ser socorrido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ainda foi ao local do ocorrido, mas Vicente já estava sem os sinais vitais. Com ajuda do Corpo de Bombeiros, o cadáver foi removido para um hospital da cidade.

Uma guarnição da Polícia Militar atendeu a ocorrência e conduziu a motocicleta da vítima para a Delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso.