Caminhão derruba poste na BR-316 e deixa 3 mil usuários sem energia em Benevides

Um caminhão atingiu um poste da rede de iluminação pública no início da tarde desta quinta-feira (25), à altura do quilômetro 20 da rodovia BR-316. Com o acidente mais de três mil unidades consumidoras de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, ficaram sem energia elétrica, segundo informações da Equatorial Pará. Não houve feridos, mas o trânsito foi impactado com a colisão. Uma operação foi iniciada para restabelecer a energia, retirar o poste e o caminhão.

A Equatorial Pará e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegaram a interditar totalmente a rodovia BR-316, no sentido Benevides/Santa Izabel do Pará, para a retirada dos veículos envolvidos no acidente e posterior religamento da energia. Ao passo que a operação avançou, uma faixa foi liberada para a passagem de veículos, no sentido Benevides/Belém. Ainda assim, parte da fiação elétrica ficou atravessada no meio da pista.

Por nota, a Equatorial Pará informou que "equipes de manutenção já estão no local do acidente, na BR-316, próximo à entrada de Mosqueiro. Os técnicos da distribuidora isolaram o circuito elétrico e trabalham para normalizar o fornecimento de energia aos cerca de 3.100 clientes afetados o mais breve possível. Além disso, também, será necessário fazer a troca do poste atingido na colisão entre os veículos".

Aos agentes da PRF, o condutor do caminhão apenas disse que perdeu o controle da direção, mas não deu muitos detalhes. A PRF está analisando o caso.