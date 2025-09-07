Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre ao colidir com traseira de carro em Belém, neste domingo (7)

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, no bairro da Pedreira

O Liberal
fonte

Homem morre após moto colidir com traseira de carro em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um motociclista identificado como Sávio Rodrigues Gonzaga, de 29 anos, morreu após a moto em que ele estava colidir com um carro de passeio no bairro da Pedreira, em Belém. O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã deste domingo (7), na Rua Nova, esquina com a travessa Barão do Triunfo. Um outro homem, que também estava na motocicleta e não foi identificado, foi socorrido.

Segundo os relatos iniciais, o acidente ocorreu por volta de 5h. Testemunhas teriam informado às autoridades policiais que os ocupantes da moto estavam em uma festa momentos antes. Além disso, disseram que, no momento da colisão, as vítimas estariam em alta velocidade e atingiram a traseira de um carro estacionado na via. Não teria sido detalhado à PM quem dos homens conduzia a moto. Todos os relatos serão apurados pelas autoridades policiais para auxiliar na investigação sobre o acidente.

Devido ao impacto da colisão, as duas vítimas foram arremessadas por cima do automóvel e caíram violentamente no chão, batendo várias partes do corpo, principalmente a região da cabeça. Sávio morreu na hora. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as pessoas que estavam na área tentando socorrer as duas vítimas. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito. A segunda vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para um hospital. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele após dar entrada na unidade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.

Palavras-chave

acidente com morte na pedreira

colisão entre carro e moto
Polícia
.
