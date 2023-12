Motociclista morre ao colidir com residência no bairro Bela Vista, em Marabá

Um homem não identificado morreu ao colidir com a motocicleta que pilotava contra a parede de uma residência localizada no cruzamento da Rua Geraldo Veloso com Rua Jatobá, no bairro Bela Vista, em Marabá. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (30). A vítima morreu na hora e o corpo permaneceu sobre a calçada do imóvel.

Testemunhas informaram que o rapaz, que aparentava ter entre 20 e 25 anos, pilotava uma Yamaha YBR 125ED, de cor preta. Não se sabe ainda o motivo, mas, ele teria perdido o controle da direção e batido violentamente contra a parede lateral da residência. Com o impacto, o motociclista teve morte quase instantânea.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender a ocorrência, mas, quando a equipe chegou, já não havia mais nada a ser feito. Não foram encontrados documentos de identificação com o rapaz.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Seccional de Marabá está investigando o caso e que apenas a perícia poderá esclarecer o que provocou o acidente.