Populares localizam corpo em ribanceira perto da ponte sobre o Tocantins em Marabá

O corpo de um homem, identificado como John Pablo da Silva Sousa, de 27 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (24) às proximidades da ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, no núcleo São Félix, em Marabá, sudeste do Pará. Próximo ao cadáver da vítima, que foi localizado em uma ribanceira, a polícia teria encontrado uma motocicleta de cor vermelha. A suspeita é de que a morte tenha sido provocada por um acidente de trânsito. As informações são do portal Debate Carajás.

No boletim de ocorrência consta que a Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em conjunto com a perícia de local de crime, foram acionadas e se dirigiram ao local da ocorrência por volta das 17h da última terça (24). O rapaz apresentava uma fratura na perna, o que reforçou ainda mais a hipótese de que um acidente tenha sido a causa da morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo de John Pablo da Silva Sousa foi encaminhado para exames que poderão confirmar ou não a ausência de lesões de natureza criminal.