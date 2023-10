Motociclista morre depois de parar debaixo de carreta na BR-155, em Eldorado dos Carajás

Ailson Rodrigues de Melo, de 50 anos, morreu depois de parar debaixo de uma carreta, na tarde desta quarta-feira (25), nas proximidades da ocupação existente na Fazenda Peruano, perto do Km 100 da BR-155, em Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará. Um outro veículo, supostamente, teria batido na motocicleta que era pilotada pela vítima e ocasionado o acidente. As informações são do Correio de Carajás.

A Polícia Militar foi a primeira equipe a chegar ao local. Uma guarnição fazia rondas na altura do quilômetro 100 quando foi comunicada do ocorrido. Os agentes se deslocaram e, ao chegarem ao trecho do sinistro de trânsito, Ailson já estava morto.

Por conta do acidente, um engarrafamento se formou. A PM fez o isolamento da área para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil (PC) e Polícia Científica (PCEPA). Segundo as autoridades, um motorista que passava pelo local fez um vídeo dizendo que a moto foi colhida por uma carreta. Entretanto, a redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.