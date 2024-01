Motociclista morre ao colidir com ônibus e ser arremessado contra árvore, em Marabá

Um motociclista morreu após colidir com um ônibus em frente a Câmara Municipal de Marabá, no Núcleo Cidade Nova, na terça-feira (30). Conforme as informações iniciais, a vítima foi identificada como José Bruno Cordeiro de Oliveira e estaria tentando fazer uma ultrapassagem quando o acidente ocorreu.

A via estava muito movimentada e diversas pessoas presenciaram o acidente fatal. Populares relataram que o homem tentou passar pelo lado direito, mas colidiu com o veículo de grande porte e foi arremessado contra uma árvore. Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), que realizou os primeiros socorros ainda no local e depois encaminhou o homem para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), mas José Bruno morreu ainda no caminho até a unidade.

Não há informações sobre o motorista do ônibus, mas a Polícia Civil já teria informações sobre a identidade do homem e a identificação do veículo e empresa para a qual ele opera.