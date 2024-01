Motorista de caminhão tem pernas dilaceradas após colisão com carreta, em Itaituba

Um acidente envolvendo um caminhão baú e uma carreta deixou uma pessoa gravemente ferida no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada de terça-feira (23), há cerca de oito quilômetros do Distrito de Miritituba. O motorista do caminhão, identificado como Lucivaldo Mascarenhas de Oliveira, ficou com as pernas dilaceradas e preso às ferragens.

Conforme as informações iniciais, Tudo teria ocorrido por volta de 4h da manhã. o condutor do caminhão baú teria colidido com a parte traseira da carreta que transportava uma carga de grãos. Devido ao impacto, a parte da frente do caminhão ficou completamente destruída.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) esteve no local e realizou o atendimento à vítima, que estava em estado grave, mas consciente. Segundo o CBM, os agentes encontraram dificuldade para chegar até o local do acidente pois para fazer o atendimento teriam que realizar a travessia da viatura por uma balsa. No entanto, conseguiram fazer os procedimentos e resgatar Lucivaldo com vida.

A vítima foi levada para o Hospital Regional da Transamazônica (HRT) onde receberia os cuidados médicos necessários. Além disso, uma equipe da PRF esteve no local para fazer o controle do trânsito e auxiliar nas apurações para investigar as circunstâncias que ocasionaram a colisão.