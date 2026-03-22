Motociclista morre ao colidir com carreta na BR-316, em Castanhal

Um motociclista identificado como Cleber Oliveira, de 29 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na manhã deste domingo (22), na BR-316, no município de Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com as informações de testemunhas, a vítima seguia em uma moto de cor azul quando teria colidido frontalmente com uma carreta que trafegava no sentido oposto da pista. Não há informações sobre outros feridos.

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Segundo informações de testemunhas, a colisão aconteceu nas proximidades do posto fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefa), logo após um posto de combustíveis, no sentido Castanhal - Santa Maria do Pará.

Relatos iniciais indicam que a motocicleta teria batido de frente com o veículo de carga, causando um impacto violento que provocou uma lesão grave na região da cabeça de Cleber. A vítima perdeu massa encefálica e morreu na hora.

Equipes de socorro foram acionadas para atender à ocorrência, mas apenas confirmaram a morte da vítima no local. Agentes de trânsito atuaram na organização do fluxo de veículos na área. Em razão do acidente, o tráfego ficou lento no trecho. Não há mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC-PA) informou que a Delegacia de São Francisco do Pará apura as circunstâncias do acidente de trânsito. "O motorista do caminhão permaneceu no local, socorreu a vítima e compareceu à delegacia para esclarecimentos, sendo liberado em seguida”, disse.