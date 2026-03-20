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Política

Avião com André Mendonça tem decolagem abortada em Brasília após colisão com ave

Voo da Latam com destino ao Rio foi suspenso por segurança, e ministro seguiu viagem em outra aeronave

O Liberal
fonte

Ministro André Mendonça (Carlos Moura/SCO/STF)

Um avião que transportaria o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, precisou de reparos na noite de quinta-feira (19), após a identificação de uma colisão com ave ainda em solo, no Aeroporto Internacional de Brasília.

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O voo, operado pela Latam Airlines, seguiria de Brasília para o Aeroporto Santos Dumont. O problema foi identificado antes da decolagem, o que levou à suspensão da viagem por questões de segurança.

De acordo com as informações, Mendonça estava na capital federal após participar de sessão plenária do STF. Com a interrupção, o voo foi remarcado para esta sexta-feira (20).

Apesar do incidente, o ministro conseguiu embarcar em outra aeronave e já se encontra no Rio de Janeiro, onde deve cumprir agenda e ministrar uma palestra.

Em nota, a Latam Airlines Brasil reforçou o seu posicionamento: 

A Latam Airlines Brasil esclarece que o voo LA3796 (Brasília-Rio de Janeiro/Santos Dumont) de quinta-feira (19/03) foi cancelado de forma preventiva após a necessidade de inspeção técnica em decorrência de possíveis danos causados por bird strike (colisão com ave) em voo anterior da aeronave.

A companhia ofereceu assistência e reacomodou os passageiros em outros voos. A decisão ocorreu antes do pushback da aeronave (manobra para início do taxiamento). Não houve falha mecânica nem decolagem abortada.

A Latam reforça que a segurança é sua maior prioridade. Manutenções e verificações técnicas seguem rigorosos protocolos internacionais e são adotadas exatamente para garantir a completa segurança das operações.

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