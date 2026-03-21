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Polícia

Colisão entre caminhonete e moto termina com duas mortes na BR-155, em Sapucaia

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Sapucaia

O Liberal

Um acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas, que não tiveram as idades reveladas, na madrugada deste sábado (21/3) no quilômetro 142 da BR-155, em Sapucaia, sul do Pará. Ao que tudo indica, Cristiane dos Santos Cavalcante e Aparecida Vitória de Carvalho Mendes estavam em uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com uma caminhonete Hilux de cor branca.

Conforme o repórter Ismael Rocha, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e das polícias Civil e Militar foram acionadas e estiveram no local do sinistro. Cristiane e Aparecida morreram ainda no local do acidente, antes de receber atendimento.

O motorista da caminhonete permaneceu no local e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Sapucaia para receber atendimento médico. Depois disso, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sapucaia para prestar esclarecimentos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC. Em nota, a instituição informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Sapucaia. As circunstâncias da batida entre os veículos não foram reveladas.

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