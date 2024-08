motociclista morre a caminho do trabalho após colisão com caminhão em santarém

Anderson da Silva Cruz, de 24 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (24/8), na avenida Curuá-Una, próximo à ponte do Urumari, em Santarém, oeste do Pará. A vítima conduzia uma motocicleta no sentido ao bairro Centro. Aparentemente, um caminhão fez uma conversão para entrar em um posto de combustível, porém Anderson, apesar de ter freado, não escapou da colisão. Ele morreu a caminho do trabalho.

De acordo com o portal O Impacto, Adilson Coelho, enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), a equipe encontrou o motociclista já jogado no chão, assim que a equipe chegou ao local do sinistro. E, logo depois, o Samu constatou a morte do rapaz. “Assim foram acionados os órgãos competentes para os procedimentos legais”, disse o profissional de saúde.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado sobre o caso. “Ele (Anderson) vinha de moto (...), quando chegou bem aqui onde ele tá, esse caminhão dobrou para ir pro posto. Ele bateu de frente com o baú (caminhão) e a moto passou debaixo do baú”, diz o cinegrafista amador. As imagens, além de mostrar um grupo de curiosos, revela o corpo da vítima, que usa o capacete de segurança.

Anderson deixa esposa e um filho. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.