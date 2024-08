Carreta com carga de gado tomba na rodovia Transamazônica, em Anapu

Uma carreta com dois semirreboques que transportavam bois tombou na rodovia BR-230, a Transamazônica, na última quinta-feira (22/8), em Anapu, no sudoeste paraense. O incidente ocorreu na altura da ladeira do Cigano, no sentido Altamira-Marabá. Cinco animais morreram, de acordo com as primeiras informações. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.

O motorista da carreta informou aos agentes da PRF que ele seguia com uma velocidade de cerca de 40 km por hora, quando sentiu um tranco e viu pelo retrovisor o último semirreboque sendo arrastado. Em seguida, a estrutura tombou e se arrastou na estrada. Não houve feridos. Cerca de 100 cabeças de gado estavam sendo transportadas.

Com impacto da estrutura que se desprendeu do veículo, apenas a lateral da pista foi danificada. Por conta do choque, a mureta de proteção que fica próxima do acostamento teve danos. O trânsito no trecho não foi afetado. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.

Agentes da PRF estiveram no local para dar apoio ao trânsito e ao destombamento da carreta. Ainda segundo as primeiras informações, a seguradora do veículo foi acionada e já providenciou um guincho para a retirada do veículo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil que, em nota, informou que “até o momento o caso não foi registrado na delegacia que atende a área”.