Motociclista é socorrido após colidir com trator em Parauapebas

O motociclista José Marlos Lima Pedrosa Júnior ficou ferido, na manhã desta sexta-feira (7), após se envolver em um acidente de trânsito na avenida dos Buritis, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima conduzia a moto quando colidiu na lateral de um trator.

Segundo informações do site Correio de Carajás, José foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada a poucos metros do local do acidente.

O motorista do trator permaneceu no local e prestou socorro à vítima. À Polícia Militar, ele disse que o motociclista trafegava na mesma via da máquina quando ocorreu o acidente.

Até o momento, o estado de saúde de José não foi informado. Também não há detalhes acerca das circunstâ​ncias exatas do acidente.