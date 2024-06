Acidente envolvendo moto, bicicleta e caminhão deixa feridos na av. Júlio César, em Belém

Duas mulheres ficaram feridas, uma em estado grave, após um acidente na manhã desta quarta-feira (5/06), na avenida Júlio César, Bairro da Sacramenta, em Belém. Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido após uma colisão entre uma motocicleta, onde estava um casal, e uma bicicleta, onde estava uma mulher. Na situação, uma das vítimas foi atropelada por um caminhão. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

Segundo as informações iniciais, tudo teria ocorrido por volta de 6h45 da manhã. Moradores da área informaram à equipe de O Liberal que uma ciclista seguia na ciclovia sentido Almirante - Aeroporto. Em certo momento, um casal que estava na motocicleta teria supostamente feito uma manobra irregular e entrado na ciclovia. A moto e a bicicleta teriam colidido e a mulher que estava na garupa da motocicleta caiu na pista no momento em que um caminhão trafegava na área. Os relatos das testemunhas é que o condutor do caminhão não teria culpa no ocorrido.

A mulher que estava na garupa da moto foi arrastada por alguns metros e ficou presa embaixo do caminhão. Ela teve ferimentos nas pernas, braços e rosto. A outra vítima, que estava na bicicleta, também teve lesões, mas estava consciente. Por volta de 7h40 uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegou ao local e fez o socorro das mulheres para o Hospital Metropolitano.