Motociclista é morto com mais de dez tiros em Capanema

Um motociclista identificado como Renan Alves Amorim foi morto aos tiros na manhã desta quarta-feira (27) em Capanema, nordeste do Pará. O homem trafegou em uma motocicleta pela rua Antônio Jardim da Silva, no bairro Oliveira Brito, quando foi atingido por tiros de arma de fogo. Segundo os relatos iniciais, o executor também estava em uma moto. A Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios do município trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime.

"Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

O crime teria ocorrido por volta das 9h. Moradores acionaram uma viatura da Polícia Militar para informar sobre o baleamento de um homem e, quando os agentes chegaram ao local, constataram o homicídio. Ainda segundas testemunhas, Renan era natural do Capitão Poço. A esposa da vítima esteve no local e, muito abalada, teria sido relatado que Renan estaria praticando autoescola em um local próximo à cena do crime.

Conforme portais de notícias da região, testemunhas contaram que viram o suspeito. Eles descreveram que o homem alto e magro, usando camisa de manga comprida vermelha, calça jeans e capacete, chegou em uma motocicleta de cor azul e atirou várias vezes contra a vítima. Em seguida, o suspeito foi confirmado.

A Polícia Civil foi acionada para iniciar as investigações sobre o crime. Não há mais detalhes sobre qual poderia ser a motivação para o homicídio.