Motociclista é morto a tiros na rua Paraíso, em Altamira

Um homem de 29 anos foi morto a tiros, no município de Altamira, no sudoeste do Pará. Ele foi identificado como Gleyson Coutinho Oliveira. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (17), na rua Paraíso, no bairro São Domingos. Ele estava em uma moto quando foi baleado. Tudo indica que a vítima foi alvejada pelas costas, não tendo, portanto, chance de defesa.

Segundo as primeiras informações repassadas à Polícia Militar, o crime foi cometido por dois homens. Eles também estavam em uma motocicleta. E, após atirar em Gleyson, fugiram em direção a um bairro próximo. Na cena do crime, os policiais ouviram relatos de que foram disparados pelo menos cinco tiros. Mas os peritos criminais constataram que Gleyson levou quatro tiros nas costas e no tórax.

VEJA MAIS:

Ele morreu no local. O corpo foi para o Instituto Médico Legal de Altamira. Ainda segundo as informações policiais, Gleyson já havia sido preso anteriormente, sendo investigado por tráfico de drogas. Até o momento, não há informações sobre a provável autoria e motivação do homicídio. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.