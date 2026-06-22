Motociclista de 27 anos morre após colidir na traseira de caminhão-guincho na Cabanagem

Um motociclista identificado como João Lobo, de 27 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (22) após se envolver em um grave acidente de trânsito na avenida Independência, no bairro da Cabanagem, em Belém.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima, que morava no bairro Benguí, conduzia uma motocicleta Honda Biz vermelha quando colidiu na traseira de um caminhão-guincho. Com o impacto da batida, João sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

Testemunhas relataram que o capacete utilizado pelo motociclista não estaria devidamente afixado e acabou se desprendendo no momento do acidente. A vítima teria sofrido uma grave lesão no pescoço em decorrência da colisão.

A reportagem apura mais informações sobre o caso.