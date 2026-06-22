Professor e criança de 5 anos morrem após colisão entre embarcações em Cametá

Uma tragédia marcou a noite deste domingo (21) na comunidade de Pacovatuba, zona ribeirinha do município de Cametá, no nordeste paraense. Uma colisão entre duas embarcações resultou na morte de um professor e de uma criança de apenas 5 anos.

De acordo com relatos de testemunhas repassados às autoridades policiais, uma mulher retornava para casa com a filha quando ocorreu a colisão. Com o impacto, a menina teria sido lançada ao rio e não resistiu. A vítima foi identificada como Estefany do Espírito Santo, de 5 anos. Outra vítima foi o professor Moisés, educador da Escola de Pacovatuba.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do acidente, nem sobre as circunstâncias que levaram à colisão entre as embarcações. As informações conhecidas até agora foram repassadas por testemunhas à polícia e ainda estão sendo apuradas.

Também não há informações oficiais sobre o estado de saúde ou a situação da mãe da criança após o acidente.

Moradores da comunidade acionaram as autoridades logo após a ocorrência. Equipes foram mobilizadas para realizar os procedimentos necessários e dar início às investigações.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Cametá como morte acidental. “As perícias cabíveis foram solicitadas para auxiliar no esclarecimento das causas do acidente”, comunicou a instituição.