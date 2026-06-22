Condenado por estupro e investigado por feminicídio é preso no interior do Pará

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de Edinaldo da Silveira Miranda na manhã de sábado (20), na comunidade Braço Grande, zona rural do município de Tracuateua, no nordeste paraense. Considerado pelas autoridades um indivíduo de alta periculosidade, Edinaldo possui uma condenação definitiva por estupro contra uma adolescente e é o principal suspeito de um feminicídio com requintes de crueldade cometido em 2018.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Madson Castro, a captura ocorreu após dias de diligências contínuas das equipes policiais, que conseguiram dar cumprimento a um mandado de prisão que estava em aberto contra o acusado.

Histórico de violência e fuga

A linha de crimes investigada pela polícia aponta que o rastro de violência de Edinaldo começou no município de Moju, também no Pará. Em 2018, ele assassinou a facadas a sua então companheira. Segundo o relato do delegado, o crime foi tratado como de extrema violência: o acusado desferiu diversos golpes de arma branca, degolou o pescoço da vítima e, em seguida, lançou o corpo em um igarapé.

Após o feminicídio, o homem fugiu de Moju e passou anos escondendo-se em diferentes localidades do interior do estado para despistar as autoridades.

Novo crime em abrigo

Entre os anos de 2021 e 2022, a estratégia de fuga levou Edinaldo até a comunidade de Poranduba, em Tracuateua. No local, ele conseguiu abrigo na residência de um casal que, sem saber do passado do criminoso, aceitou acolhê-lo.

Aproveitando-se da hospitalidade e do momento em que os proprietários saíam diariamente para trabalhar, o homem passou a cometer estupros sucessivos contra a filha do casal, uma adolescente. Denunciado pelo crime, ele foi processado e condenado pela Comarca de Bragança a uma pena de oito anos de prisão em regime inicialmente fechado.

Prisão

Após o trabalho de inteligência e localização feito pela Polícia Civil na comunidade de Braço Grande, Edinaldo foi detido sem chance de nova fuga. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis, e foi transferido para o sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena e andamento das demais investigações.