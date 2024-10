Motociclista a caminho do trabalho morre após colidir com outra moto, em Icoaraci

Na madrugada deste domingo (13), dia do Círio de Nazaré, mais um motociclista morreu envolvido em acidente de trânsito na capital paraense.

VEJA MAIS

A vítima fatal, identificada como Waldiney da Conceição, morreu após colidir com outra motocicleta na Estrada da Maracacuera, nas proximidades do residencial Quinta dos Paricás.

Era por volta das 3h e Waldiney estava a caminho do trabalho quando ocorreu o acidente. O outro motociclista, de acordo com a Polícia Militar, transitava na via oposta e o choque foi frontal. Waldiney não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O outro motociclista envolvido, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.