‘Mosquito’ é morto a tiros enquanto pintava residência em Capanema

O homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro São Cristóvão

O Liberal
fonte

Homem é morto a tiros enquanto pintava residência em Capanema. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Antônio Oliveira do Nascimento Júnior, mais conhecido como ‘Mosquito’, foi morto a tiros em frente a uma residência localizada na rua Quintino Ferreira, bairro São Cristóvão, em Capanema, nordeste do Pará. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), quando a vítima realizava o trabalho de pintura na fachada do imóvel. Imagens de câmeras de segurança registraram o homicídio. Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia de Capanema apura as circunstâncias do crime.

"Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. Informações que auxiliem nas buscas pelos suspeitos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido!", comunicou.

O assassinato ocorreu às 10h11. Uma câmera de segurança filmou o momento em que dois homens em uma motocicleta preta surpreendem a vítima, que estava de costas para a rua e não percebeu a aproximação dos executores. O condutor da moto usa uma camisa de um time de futebol, calças jeans e capacete. O garupa, que era quem estava com a arma de fogo, usava uma calça preta e camisa azul de manga longa.

A vítima estava em uma escada pintando a casa e foi alvejada primeiro nas costas. Após cair no chão, o executor faz mais disparos na região da cabeça. Júnior morreu na hora, sem chances de reação. Após o crime, os suspeitos fugiram. Conforme as imagens, não havia ninguém na rua no momento dos disparos. Moradores acionaram a Polícia Militar após ouvirem os tiros. Uma equipe da Polícia Civil também foi à cena do crime para dar início às investigações sobre o homicídio. A motivação e a autoria do crime estão sendo apuradas.

Palavras-chave

homicídio em capanema

homem morto a tiros

Polícia
.
