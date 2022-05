Morte em Ananindeua: jovem de 21 anos é executado dentro de casa

Um crime violento deixou assustados moradores do bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Na manhã desta segunda-feira (2), o jovem Tiago Guilherme de Souza, de 21 anos, foi assassinado a tiros. De acordo com informações da polícia, a residência dele foi invadida por criminosos, que o executaram a sangue frio. Os suspeitos fugiram do local por uma área de mata e ainda não foram identificados.

O caso aconteceu por volta das 7h50. Testemunhas informaram que o rapaz morava com a esposa. No momento em que a mulher ia sair para ir à padaria, três homens invadiram o imóvel, que fica localizado na alameda Vitória, entre as travessas Bom Jesus e Oliveira, e fizeram vários disparos contra a vítima, em um crime que tem características de execução. As motivações ainda estão sendo investigadas.

Depois de executarem Tiago Guilherme, os três bandidos fugiram do local, por uma área de mata que fica bem em frente à casa da vítima e dá acesso à Invasão do Saré. A Polícia Civil foi acionada e uma equipe fez o isolamento da cena do crime, enquanto a Polícia Militar realizava diligências para localizar os criminosos. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) removeu o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) por volta das 10h40.

"Os três estavam nas imediações, escondidos, e aproveitaram o momento em que a esposa da vítima estava saindo —provavelmente para comprar pão — de manhã, renderam ela do lado de fora, perguntaram se ele estava na residência, ela confirmou que sim, e aí eles entraram na casa e executaram ele lá mesmo. O corpo estava na cama, ele deveria estar dormindo quando foi morto", informou o Major Lopes, subcomandante do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM).

"A gente levantou a ficha dele, e ele já tinha passagem na polícia por assalto, roubo, e também já teria tido uma participação em um assalto com refém, ocorrida há dois anos. O crime tem todas as características de uma execução, tanto que os elementos que ceifaram a vida da vítima não levaram nada da residência, foram com o único objetivo de executá-lo, e pouparam tanto a esposa da vítima quanto a mãe dela, que também estava na casa", acrescentou o policial militar.

Denúncias

Quatro viaturas da Polícia Militar fizeram diligências na região para tentar localizar os suspeitos, mas até o momento desta publicação, eles não haviam sido encontrados. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), ou pelo Centro Integrado de Operações - Ciop (190). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.