Morre motociclista que colidiu com caminhonete no sudoeste paraense
Os primeiros levantamentos realizados pela polícia apontam que a vítima teria avançado a preferencial
Morreu na noite da última sexta-feira (29), por volta das 19h, o motociclista Luan Nascimento Carvalho, que havia se envolvido em um acidente pela manhã, na cidade de Pacajá, no sudoeste do Pará. A vítima pilotava uma motocicleta modelo NXR Bros quando colidiu com uma caminhonete Toyota Hilux, de cor branca.
De acordo com informações repassadas pelas autoridades policiais, o motociclista teria avançado a via preferencial e acabou atingindo a lateral da caminhonete. Após o impacto, o motorista acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Departamento Municipal de Trânsito (DMUTRAN) e a Polícia Militar, permanecendo no local até a chegada das equipes. A Polícia Civil também acompanhou a ocorrência.
Luan foi atendido inicialmente no Hospital Municipal de Pacajá, mas devido à gravidade dos ferimentos, entre eles fraturas expostas no braço e na perna direitos, precisou ser transferido para o Hospital Regional de Altamira. No entanto, ele não resistiu e morreu horas depois.
Os veículos foram recolhidos ao pátio do DMUTRAN, e perícias técnicas devem esclarecer a dinâmica do acidente. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar eventuais responsabilidades.
