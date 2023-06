Morre adolescente de 14 anos esfaqueada pelo próprio tio em Santarém

​A adolescente de 14 anos esfaqueada pelo próprio tio, um homem de 27, na comunidade Tapará Grande, em Santarém, morreu em um hospital municipal na noite da última quarta-feira (7). O crime, supostamente motivado por ciúmes, ocorreu na terça (6), mesma data em que o suspeito foi preso. A informação da morte da menina foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, segundo publicação do portal O Impacto.

A vítima foi atingida por, pelo menos, duas facadas. Uma delas teria atravessado o fígado e o rim direito. A adolescente foi socorrida e submetida a um procedimento cirúrgico, mas não resistiu e morreu.

O suspeito do crime foi capturado e amarrado pelos​​ moradores da comunidade até a chegada da Polícia Militar. Na delegacia, o homem teria dito que o crime foi motivado por ciúmes. De acordo com informações do portal O Impacto, o suspeito detalhou ainda que já teria tido um relacionamento amoroso com a sobrinha, a qual supostamente estava se envolvendo com outro tio.

No dia do crime, a mãe da vítima teria informado à polícia que contra o suspeito já havia um boletim de ocorrência registrado no ano de 2021 por tentativa de estupro contra a adolescente. O fato foi confirmado no sistema da Delegacia de Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente (Deaca), conforme O Impacto.