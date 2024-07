Moradores da Ilha das Onças fecham rio em Barcarena com embarcações por quase 4 horas

Moradores da Ilha das Onças fecharam a saída e entrada do Rio Mucuruça no município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, na manhã desta sexta-feira (26/7). O motivo da manifestação, que começou por volta das 5h e conta com a utilização de embarcações para impedir que ninguém entre ou saia, é a falta de energia da região. A Marinha do Brasil (MB) acompanhou o protesto. O trecho foi liberado por volta das 9h, cerca de quatro horas depois do início do bloqueio.

Em nota, a Equatorial Pará informou que realizou uma reunião com representantes da Ilha das Onças na quinta (25/7), em Barcarena, onde “apresentou o cronograma de atividades para a energização das ilhas do município, que começa a partir do mês de outubro de 2024”.

Ainda segundo a distribuidora de energia, na manhã desta sexta-feira (26/47), representantes da Equatorial “vão reunir com diversas lideranças das ilhas para apresentar o cronograma das obras junto aos moradores das comunidades”.

Dificuldade de chegar a Belém

O motorista de carga Leandro Trindade, de 41 anos, fez um vídeo da manifestação e achou inusitada a forma que ela foi feita. “Olha, tá complicado aqui. Já vi protesto de tudo, agora fecharam a saída e a entrada em Barcarena. Não passa nenhum barco. E agora?”, diz ele na gravação.

Leandro mora em Vila do Cabanos e tenta chegar à capital para conseguir trabalhar. “Passei pelo Porto São Francisco para ver se conseguia chegar em Belém, só que não passa nada. Tá difícil!”, relatou.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Barcarena e também da MB sobre a manifestação. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.

Outra manifestação

No dia 28 de maio de 2019, um protesto similar aconteceu, mas em outra área de Barcarena. Ribeirinhos fecharam o Furo da Mucura. Eles usaram rabetas e esticaram um cabo de aço para impedir a passagem das lanchas que levam passageiros para Belém e para o Marajó e, também, balsas que transportam caminhões. O trecho bloqueado tinha aproximadamente 500 metros, de um lado até o outro do rio.

A Ilha das Onças

Com a chegada das férias escolares, a Ilha das Onças é uma opção de turistas e belenenses para curtir essa época do ano. O acesso é feito por meio da travessia de barco que parte da capital. O local, além de oferecer um contato com a natureza, também dispõe de restaurantes com culinária regional e outras opções de lazer, como banhos, ecoturismo e até eventos culturais.