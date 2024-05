Manifestação deixa trânsito bloqueado na avenida Almirante Barroso

Uma manifestação deixou o trânsito lento na avenida Almirante Barroso, sentido Entroncamento, no bairro de Souza, em Belém, no fim da tarde desta sexta-feira (24). Apenas uma das pistas da avenida estava com fluxo de veículos normal. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o trecho ficou completamente bloqueado. Para tentar sair do local, alguns condutores optaram por voltar na contramão ou seguir pela Rua do Utinga para chegar na João Paulo II. O trânsito na área voltou ao normal e a via foi liberada somente às 19h, após a chegada do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada para ir até o local. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Belém sobre o caso. Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que os trabalhadores presentes à manifestação não são servidores da Sesan. "Informa também que acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para que as medidas legais sejam tomadas e a via, desobstruída. A Sesan reafirma que não tem gerência sobre as questões administrativas e trabalhistas de ex-prestadoras de serviços e esclarece que os pagamentos relacionados a terceirizadas estão dentro dos prazos estabelecidos em contrato", comunicou a Secretaria.

Com relação ao trânsito, a reportagem procurou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e foi informada que agentes estiveram na avenida Almirante Barroso, em frente à Sesan, em virtude de um protesto, orientando o trânsito, garantindo a fluidez e segurança viária. Uma pista e meia está liberada para o trânsito, de rolamento, e também a via expressa do BRT. A Semob informa que está fazendo desvio na esquina da travessa Lomas Valentinas, liberando apenas o BRT.

O Centro Integrado de Operações (CIOp) informou à reportagem que, após a chegada do Corpo de Bombeiros ao local, a via foi completamente liberada. Os agentes realizaram a limpeza da pista e o fluxo de veículos voltou a seguir normalmente.