'Minha mãe sabe de tudo', diz trecho de carta escrita por criança que relata abuso sexual no Pará

Crianças, de 13, 12 e 5 anos foram resgatadas da casa onde moravam no município de Rurópolis, oeste do Pará, após supostamente sofrerem abuso sexual praticado por um primo de 29 anos. Uma das crianças deixou uma carta no Conselho Tutelar contando que ela e mais duas irmãs sofriam estupro de vulnerável. Na carta, existe a afirmação de que a mãe das três vítimas sabia de tudo. Uma operação intitulada 'Números Primos' foi deflagrada pelas Polícias Civil e Militar que prendeu o homem nesta segunda-feira (23). De acordo com informações da polícia, ele confessou o crime.

A carta foi escrita de próprio punho por uma das crianças e foi deixada debaixo da porta da Sede do Conselho Tutelar de Rurópolis. No texto falava que o primo estuprava elas e ainda outra prima, agora já adulta. A carta pedia socorro ao Conselho e à Polícia.

“Preciso de ajuda. Estamos sendo estupradas…Venha nos ajudar, pelo amor de Deus”, diz um trecho da carta.

A menina escreve ainda o endereço da casa onde mora, o nome das vítimas, mãe, de uma tia e do abusador. A criança relata ainda que a mãe sabia de tudo.

“Minha mãe sabe de tudo e dói”, detalhou a vítima.

Diante da denúncia a polícia realizou investigações sigilosas que conseguiu identificar e localizar o autor do suposto crime. O homem foi preso por volta das 14h da segunda-feira (23) em uma comunidade da zona rural do município.

“O trabalho demorou uma semana para fazer todo o levantamento investigativo. Encaminhamento das vítimas para escuta no Parapaz, além de encaminhamento sexológico etc. Foi um trabalho integrado da rede de proteção com 100% de êxito. A PC, PM, Conselho Tutelar, foram fundamentais na produção das provas", disse o delegado do caso Ariosnaldo Filho.

As crianças estão em um abrigo por determinação judicial.