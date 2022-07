Militares de Goianésia do Pará recuperam carro roubado em Moju

​Policiais militares de Goianésia do Pará, no sudeste paraense, conseguiram recuperar na noite desta terça-feira (6) um veículo com registro de furto/roubo. Os militares relataram que estavam em rondas pela cidade, momento em que avistaram um veículo em atitude suspeita.

O motorista do carro recebeu ordem de parada. Uma busca minuciosa foi feita no veículo. Porém, após a consulta de informações no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), foi identificada uma restrição de furto/roubo do carro, que teria ocorrido na cidade de Moju.

Aos policiais, o motorista informou que teria comprado o carro, mas o verdadeiro dono não teria conseguido fazer a transferência do veículo para o nome do suposto comprador. Segundo a Polícia Militar de Goianésia do Pará, o homem não tinha passagens pela polícia.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Goianésia, para que as devidas providências fossem tomadas. Ele poderá responder pelo crime de receptação.