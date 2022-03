Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária recuperaram um carro roubado, em Marabá

Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) recuperaram um carro roubado e detiveram um homem por falsificação de documento, em Marabá, no sudeste paraense. O homem conduzia um carro prateado (um Aircross) na BR 222 quando foi abordado pelos policiais, no sábado (5).

Durante o procedimento, os militares verificaram informações do veículo e do motorista no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e descobriram que o automóvel possuía registro de furto ou roubo e que a carteira de habilitação do condutor havia sido adulterada.

De posse dessas informações, a guarnição prendeu o homem, que foi encaminhado, junto com o veículo, para a Delegacia de Polícia Civil de Marabá, para a realização dos procedimentos competentes.