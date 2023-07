​Menino sofre descarga elétrica ao tentar pegar pipa em Parauapebas

Um menino, cuja idade não foi informada, foi socorrido às pressas na tarde desta quinta-feira (6) depois de sofrer uma descarga elétrica, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no sudeste do Pará. No momento do ocorrido, a criança estaria tentando tirar uma pipa que estava presa na rede elétrica. O estado de saúde da vítima é desconhecido.

Testemunhas relataram que o menino teria tentado tirar a pipa pela janela da casa dele, que fica próxima à rede elétrica. Ele acabou sofrendo a descarga e caiu no chão. A equipe da Guarda Civil Municipal chegou pouco depois do ocorrido e preservou a área, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o menino para o hospital.

