​Morre menino atropelado enquanto empinava pipa na João Paulo II, em Belém

Morreu no início da noite desta quinta-feira (6) um menino de 11 anos atropelado no momento em que corria atrás de uma pipa, na avenida João Paulo II, com a rua Euclides Figueiredo, bairro do Castanheira, em Belém, na última quarta-feira (5). Após o acidente, a vítima foi socorrida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. A morte encefálica do garoto ocorreu por volta das 18h e foi confirmada por familiares.

O condutor do veículo que atingiu a criança foi identificado como Jeremias da Silva Mesquita. Ele relatou à polícia que a vítima teria atravessado a via correndo sem olhar para o trânsito e não teve como evitar o acidente.

O caso foi repassado ao Centro Integrado de Operações (Ciop) que, em seguida, repassou aos militares 27º Batalhão, responsável pelo policiamento na área. Ao chegar no local, por volta das 18h, a PM constatou o fato.

Moradores e familiares socorreram o garoto, enquanto esperavam chegar a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O menino foi encaminhado desacordado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, acompanhado da mãe.

De acordo com informações policiais, Jeremias não apresentava sinais de embriaguez. A polícia encaminhou o motorista, juntamente com o avô da vítima, à Seccional da Marambaia.

A reportagem de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.