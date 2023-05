Homem morre atropelado no mesmo lugar onde o filho morreu

Um homem de 65 anos morreu atropelado em um trecho da BR-116, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Segundo testemunhas, a vítima, reconhecida como Aparecido Pedro da Silva, foi atingida por uma caminhonete na noite de segunda-feira (29). O local é o mesmo onde seu filho morreu há um ano.

O idoso teria ido a um supermercado e estava a caminho de casa quando decidiu atravessar a rodovia pulando o canteiro central. No entanto, na travessia Aparecido foi surpreendido pelo veículo que o arremessou a distância de 100 metros.

O motorista da caminhonete teria acionado uma ambulância do Corpo de Bombeiros para realizar o socorro, mas Aparecido acabou falecendo no local.

“Ele era acostumado a atravessar no buraco [do canteiro]. Passa aqui, depois espera. Meu filho morreu aqui, quando foi atropelado e teve o corpo jogado uns dez metros pra frente”, disse a esposa da vítima, Iolanda Souza Silva.

No local, há pouca iluminação e outros moradores costumam atravessar a via fora da passarela. A polícia vai investigar as circunstancias do acidente.