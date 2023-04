Menino de 11 anos morre acidentalmente ao brincar com rede em Marabá

Um menino de 11 anos morreu ao brincar com rede e se sufocr com objeto de pano, dentro de casa onde morava com a mãe, na Vila Sororó, na zona rural de Marabá, na última sexta-feira (14). A criança foi encontrada pela progenitora pendurada pelo espaço. Os familiares suspeitam que a morte acidental tenha ocorrido enquanto o garoto brincava.

De acordo com o tio da criança, Moisés, a mãe do menino lavava a louça enquanto o filho brincava na rede. De repente, ela estranhou o silêncio e foi procurá-lo, mas o encontrou sem vida pendurado pelo pescoço na rede. A mãe do garoto ainda tentou reanimá-lo com massagens cardíacas, mas sem sucesso.

“Nós acreditamos que tenha sido de fato uma fatalidade. Meu sobrinho era um bom menino, aberto e feliz com todo mundo, não há motivos para acreditar que ele tenha feito isso propositadamente. Ele era apenas uma criança”, disse o tio em entrevista ao Correio Carajás.

Os agentes da Polícia Militar estiveram na residência com os peritos criminalistas para realizarem os procedimentos necessários. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Marabá onde passou por perícia e liberado. A criança foi sepultada no sábado (15) no cemitério municipal.